Derthona e Pontdonnaz, botta e risposta, pareggio giusto

Tortona (Derthona 1 – Pontdonnaz 1) – Uno a uno, palla al centro, pareggio senza infamia e senza lode. Aostani contenti, tortonesi un po’ meno: se in Val d’Aosta fan festa perché assestano la classifica mentre i Leoni segnano il passo. Apre le marcature Diallo da fuori area. Derthona in vantaggio ma gli ospiti reagiscono immediatamente e pareggiano cinque minuti dopo con Frugoli che si fa largo in area e infilza l’incolpevole Teti. Nel secondo temo solo ordinaria amministrazione, e tanti sbadigli sugli spalti, col Derthona all’attacco e gli ospiti in difesa, anche se sono gli aostani a tirare in porta con De Cerchio.

Derthona (4-2-3-1): Teti, Luzzetti (1′ st Akouah), Emiliano, Todisco, Gjura, Kanteh (1′ st Grieco), Filip, Manasiev, Romairone (1′ st Procopio), Otelé, Diallo. All. Zichella

Pontodonnaz (4-3-1-2): Mastrorillo, Florio, Cason, De Cerchio, Jeantet (46′ st Gaeta), Frugoli, Mazzotti, Cateni (26′ st Moussafi), Lugnan, Zucchini, Vesi. All. Cretaz

Arbitro: Catanzaro di Catanzaro

Gol: 6′ Diallo, 11′ Frugoli

Recuperi: 2+3

Ammoniti: Luzzetti, Zichella, Otelé, Mazzotti e Procopio.