Grave incidente in galleria sulla A26 tra Ovada e Masone

Ovada – Ancora chilometri di coda stavolta per un grave incidente sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce nel tratto tra Masone e Ovada. Dopo una mattina di inferno per molti automobilisti e autotrasportatori rimasti intrappolati nel traffico a causa dei soliti eterni cantieri, nel primo pomeriggio ad aggravare la situazione è arrivato un incidente con ferito grave che si è verificato tra il bivio con la A10 Genova -Ventimiglia all’interno della galleria all’altezza di Masone, dove poco dopo sono arrivati gli operatori del 118 e l’automedica che ha ricoverato in codice rosso il ferito che era a bordo dell’auto incidentata.