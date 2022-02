Meglio in carcere che con la moglie

Belgioioso (PV) – Troppi litigi, un carattere insopportabile quello della moglie sempre adirata, isterica, scontrosa, e così un pregiudicato di 40 anni di Belgioioso in provincia di Pavia appena scarcerato ha chiesto ai caramba di tornare dentro. Non è finita molto bene infatti la storia di un uomo che era stato posto agli arresti domiciliari per evitargli le afflizioni della reclusione. I Carabinieri della Stazione di Belgioioso alla fine hanno dovuto “riarrestarlo” accompagnandolo in carcere a Pavia. Per lui questa è stata una liberazione invece di una condanna. Date le circostanze il provvedimento di “ricarcerazione”, date le circostanze, è stato riemesso anche dal Tribunale di sorveglianza di Pavia.