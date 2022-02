Pallacanestro Serie A2: a Casale vince il Trapani 75 a 71

Casale Monferrato (Novipiù 71 – Trapani 75) – La Novipiù Casale perde nel finale in casa opposta al Trapani e per i nostri è la terza sconfitta consecutiva. Dopo un incontro sostanzialmente equilibrato i padroni di casa non trovano il ritmo giusto in avanti.

Risultato Finale: 71-75 – Parziali: 23-21, 40-37, 57-53

Novipiù: L. Valentini, Williams, Sarto, Okeke, Martinoni.

Trapani: Massone, Romeo, Wiggs, Mollura, Guaiana.

Punti: Martinoni 22 (Casale); Mollura 18 (Trapani).

Rimbalzi: Martinoni 9 (Casale), Tomasini 9 (Trapani).

Assist: Williams 7 (Casale), Romeo 5 (Trapani).

Mvp: Mollura (Trapani).