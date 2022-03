La sorte del Cit di Novi dipende dal giudice

Novi Ligure – Si complica la vicenda del Cit, il consorzio trasporti comunali di Novi Ligure e di altri Comuni della zona, in quanto, nonostante la ditta Trotta Bus di Roma abbia acquistato l’85% delle quote, vincendo il bando, l’ultima parola spetta al Tribunale di Alessandria in merito al concordato in continuità aziendale: se il tribunale darà luogo al concordato di continuità Trotta potrà entrare a tutti gli effetti cominciando gli investimenti annunciati, altrimenti ci sarà fallimento, per cui il Cit sarebbe affidato a Scat, la Società consortile alessandrina trasporti della provincia di Alessandria, di cui però fa parte anche Trotta essendo proprietaria di Saamo, la società pubblica di trasporti dell’ovadese ceduta circa un anno fa. La parola finale sull’intricata vicenda spetta quindi al Tribunale di Alessandria che mercoledì 16 marzo deciderà in merito.