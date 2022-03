Trovato a Tortona cadavere di un uomo carbonizzato

Tortona – Stamane un passante ha trovato il cadavere d’un uomo carbonizzato sotto il ponte della ferrovia di Via Balustra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tortona insieme ai colleghi del Ris, oltre ai periti della Procura di Alessandria. Dalle prime indiscrezioni pare che la vittima, prima di trasformarsi in una torcia umana, fosse cosparsa di liquido infiammabile, molto probabilmente benzina. Non è ancora chiaro se si tratti d’un insano gesto o di omicidio per un regolamento di conti. Si sa solo per certo che la vittima è un albanese di 57 anni di cui, per ora, non sono rese note le generalità.

Seguiranno aggiornamenti