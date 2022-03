Dal PD Provinciale – Alessandria: saremo sempre al fianco dei lavoratori nella vertenza Pernigotti come in ogni altra vertenza

Come annunciato nel corso del presidio/conferenza stampa di venerdì scorso promosso dai lavoratori della Pernigotti e dai sindacati, vogliamo stare al loro fianco nella vertenza per salvare lavoro e produzione a Novi Ligure.

Oggi in apertura dei lavori del consiglio Regionale abbiamo chiesto, grazie al consigliere alessandrino Ravetti, un’informativa alla giunta sulla crisi, l’assessore Chiorino si è impegnata a sollecitare il MiSE per una convocazione urgente di sindacati e proprietà: riteniamo che sia stato positivo oltre che doveroso da parte sua, ma adesso aspettiamo che dagli annunci si passi ai fatti. Vigileremo affinché dal ministero guidato da Giorgetti ci sia la necessaria attenzione nei confronti di una delle più antiche industrie italiane e soprattutto dei suoi lavoratori.