Ex Ilva: Cassa Integrazione Straordinaria per un anno

Novi Ligure – Dal 28 marzo scatta la cassa integrazione straordinaria per un anno per tremila lavoratori dell’ex Ilva, di cui 150 a Novi Ligure (2.500 a Taranto, 250 a Genova). Ciò in seguito alla crisi di liquidità denunciata da Acciaierie d’Italia (ArcelorMittal Italia è diventata Acciaierie d’Italia) mancano i soldi, dopo che è stata affossata la misura che puntava a trasferire 575 milioni per la decarbonizzazione di Taranto. Il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, avverte che non firmerà l’accordo sulla Cig, denunciando che l’azienda “ha avviato la procedura di cassa integrazione straordinaria senza presentare un piano industriale”. Intanto Acciaierie d’Italia annuncia l’intenzione di procedere a investimenti sugli impianti, a cominciare dal rifacimento e la messa in esercizio di altoforno 5.

Come al solito, per quanto riguarda l’ex Ilva, non si capisce niente.