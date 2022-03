La Pernigotti nelle mani della Lega

Novi Ligure – Sindaco di Novi: Cabella della lega; politico alessandrino di riferimento: Riccardo Molinari della Lega; ministro competente: Giancarlo Giorgetti della Lega. La vicenda della Pernigotti, ditta ormai defunta e in decomposizione nonostante le promesse di politici e sindacalisti, dopo tanto girare è finita sotto la cappella dell’odiato Salvini. Ah, com’è strana la vita! O meglio, come diceva tale Busseti Eugenio, mai dimenticato capo commesso della Pernigotti Coloniali di Piazza del Mercato (oggi Piazza Pernigotti): “La vita è una commedia”.

Dopo estenuanti riunioni, tavoli, scioperi, sit in, comunicati stampa, oggi la patata bollente della Pernigotti arriverà sul tavolo del Giorgetti che, come gli altri, dovrà inventarsi qualcosa perché non sa cosa dire. E per dirla sempre col Busseti che, intento ad illustrare ai clienti le qualità del caffè caracolito appena arrivato dall’Uruguay, ha sentito un mandrogno in platea che diceva al vicino: “Ug na ascsì d’bal…” e ha risposto al volo in novese: “Due, due cm’è in can”. E questi qua quante ne hanno ancora di balle da raccontare ai reduci della Pernigotti che sono una cinquantina in tutto: stanchi, delusi, umiliati. E il cosiddetto “nuovo sollecito istituzionale sulla situazione della Pernigotti di Novi Ligure” sarà quasi certamente archiviato, ergo: accartocciato e buttato nel cestino. Nelle settimane scorse era stato il sindaco di Novi Gian Paolo Cabella a scrivere a Giorgetti, quindi ha scritto anche il prefetto di Alessandria, Francesco Zito, che ieri ha incontrato i sindacati a Palazzo Ghilini. Incontri, lettere, segnali…, ma mandategli dei Baci Perugina con tanto di dedica, che è meglio. Intanto incombe il 30 giugno, data nella quale scadrà definitivamente e senza appello l’ultimo straccio di cassa integrazione, mentre i fratelli Toksoz, che avrebbero dovuto avviare il piano industriale da tre milioni di euro, hanno detto di non aver potuto mantenere la parola a causa del mancato accordo con la grande distribuzione in vista dello scorso Natale nel 2021. Mai fidarsi dei turchi. Intanto gli avvoltoi della finanza stanno volando in circolo sul cadavere della Pernigotti con la banca americana Jp Morgan, che ha già comprato la Walcor di Cremona che è interessata al marchio novese.