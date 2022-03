Morto camionista sceso dal camion in panne e travolto in autostrada

San Salvatore Monferrato – Mortale incidente stradale lungo la A 26 poco prima della galleria di San Salvatore Monferrato, tra Alessandria e Casale. Erano appena passate le otto di mattina quando un camionista di circa 50 anni, di cui non sono ancora note le generalità, dopo essersi fermato nella corsia di emergenza è sceso dal camion che era in panne. Una volta uscito dalla cabina mentre stava camminando a fianco del mezzo per dirigersi al cofano motore, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un’auto che sopraggiungeva a tutta velocità, di cui non sa praticamente niente: né che tipo di mezzo fosse né chi fosse alla guida. Sul posto 118 e Polizia Stradale di Alessandria.