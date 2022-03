Non è vero che Giulio Caprioglio è morto di Covid

Casale Monferrato – Non c’è nessun riscontro che possa attestare la morte di Covid del signor Giulio Caprioglio di 92 anni di Casale deceduto alla Residenza per Anziani Il Platano dopo un ricovero all’ospedale di Casale e poi alla Salus di Alessandria. L’età e una serie di patologie dovute agli anni, fanno pensare che la vera causa del decesso sia proprio la vecchiaia. Per la cronaca Giulio Caprioglio è stato ricoverato il 24 dicembre 2021 e dopo 40 giorni il trasferimento al Platano di Alessandria dove è avvenuto il decesso dopo quattro giorni. Per quanto ne sappiamo di Covid non v’è traccia. Aspettiamo il referto medico e se abbiamo torto rettifichiamo la notizia. Così, per la precisione.

Foto tratta da La Stampa