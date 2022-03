Pareggio che conta per il Novara al Coppi

Tortona – Termina col punteggio finale di 1-1 il match tra Derthona e Novara. Una partita senz’altro difficile per gli ospiti chiamati a tornare al successo dopo delle settimane non semplici dal punto di vista dei risultati. Ma vanno subito in vantaggio al 23′ con Vuthaj. I Leoncelli iniziano il secondo tempo sotto di un gol e spingono sull’acceleratore per tentare di trovare la via del pari. Al minuto 73′ l’episodio in favore del Derthona, con un calcio di rigore procurato e poi trasformato da Saccà. È praticamente uno degli ultimi squilli del match prima del triplice fischio del direttore di gara.

Derthona 1 – Novara 1

Hsl Derthona: Teti, Todisco (45’st Kanteh), Procopio, Galliani, Emiliano, Speranza (39’st Gjura), Saccà (39’st Luzzetti), Filip, Diallo, Manasiev, Otelè (48’st Romairone). In panchina: Bertozzi, Negri, Grieco, Akouah, Ordisci. Mister: Zichella

Novara: Desjardins, Bergamelli, Di Masi (30’st Di Munno), Tentoni, Vuthaj, Gonzalez (29’st Diop), Benassi, Laaribi (30’st Pagliai), Vaccari, Paglino, Amoabeng (16’pt). In panchina: Raspa, Bonaccorsi, Capano, Agostinone, Gyimah. Mister: Marchionni.

Arbitro: Silvio Torreggiani della Sezione di Civitavecchia.

Guardalinee: Andrea Mirarco di Treviso e Gheorghe Mititelu di Torino.

Gol: 23′ Vuthaj (N), 29’st rig. Saccà (D).

Ammoniti: Todisco (D), Di Masi (N), Vuthaj (N), Benassi (N).