Processo d’appello per la tragedia di Quargnento

Torino – Approda in Appello il processo penale che in primo grado ad Alessandria ha visto condannati Gianni Vincenti e Antonella Patrucco a 30 anni di carcere per la tragedia di Quargnento in cui persero la vita tre vigili del fuoco nell’esplosione di una cascina. I due devono rispondere dell’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido. Vincenti, tre giorni dopo la tragedia, avvenuta la notte del 5 novembre del 2019, aveva confessato: era stato lui a organizzare il folle piano piazzando le bombole per far esplodere la cascina e riscuotere poi i soldi dell’assicurazione. Patrucco da sempre si è invece professata innocente ed estranea ai piani del marito. Dopo la rinuncia alla difesa degli Vittorio Spallasso e Lorenzo Repetti Gianni Vincenti sarà difeso dai nuovi difensori Fulvio Violo e Gianluca Orlando del foro di Torino. Rimangono invariati i legali della moglie Antonella Patrucco, assistita da Caterina Brambilla e Giacomo Gardella.

Foto tratta da La Stampa