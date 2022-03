Grande Longo, benvenuto a bordo

S’è perfezionata la 27a giornata di Serie B, ennesimo turno infrasettimanale, nonché 18a di ritorno. Per l’occasione cominciamo il conteggio al contrario: mancano 11 partite alla fine del campionato (per i colti la regular season), quindi ogni squadra ha ancora 33 punti da giocarsi. D’ora in poi quindi, rispetto all’obiettivo finale, l’occhio va subito alla nostra squadra ma l’attenzione dev’essere concentrata pure sulle prestazioni e sui risultati altrui, soprattutto dei vicini.

Partiamo con Alessandria-Como 1-1 , un pareggio condizionato da un rigore assegnato ai lariani a metà primo tempo, subito dopo essere rimasti in dieci, sul quale i comaschi hanno costruito il loro bunker che non ha (fortunatamente per noi) retto fino alla fine, nonostante un Facchin apparso imbattibile. I Grigi hanno giocato una partita d’attacco sorprendente e il pareggio finale ci sta stretto. Mister Moreno Longo, nel dopopartita, ha dichiarato che questa città non pare cogliere l’importanza e sembra disinteressarsi dell’impresa che i Grigi stanno faticosamente attuando per confermarsi in Serie B. Concetti, questi, che il sottoscritto – Cichinisio della Città della Paglia – sta ripetendo dal settembre scorso: poca gente allo stadio e poco interesse per la squadra. In sostanza: ad Alessandria dell’Alessandria se ne fregano. Questo concetto è stato ripreso da Mister Longo, assumendo una posizione inedita perfino dal DS Artico, che pure è l’idolo qui da noi, il quale, per storia e ruolo, dovrebbe essere il “suo” mantra. E se Longo non è certo quello incaricato di sottolineare certe verità, forse sarebbe dovere dei soliti pennivendoli un po’ minchioni, riportare e commentare certe prese di posizione. Ma costoro, chi per ignavia e chi per propri miseri interessi di bottega, si guardano bene dal farlo, magari perché i social e i socializzanti non approverebbero. Poverini! Sia come sia, Longo, da ieri sera, l’abbiamo sentito come “il nostro mister “, ben di più rispetto a quello che pur aveva vinto a sorpresa i playoff di C: un uomo di calcio a tutto tondo, da rispettare e da ascoltare, uno di noi insomma, che si sta calando come protagonista nella nostra città ben oltre gli importanti risultati sportivi che ha fin qui ottenuto.

Anche in Brescia-Perugia il risultato (2-1) non rende merito agli umbri che segnano nel primo tempo un gol con un colpo da Serie A del nostro ex puntero De Luca a chiudere un'azione corale da manuale. Il Grifo, colpito da un rosso frettoloso a metà primo tempo, regge l'urto alla grande e cede solo nel finale.

In Ternana-Pordenone sono emerse invece le attuali difficoltà degli umbri che subiscono oltremodo la cenerentola ma trovano il vantaggio con un colpo da maestro di Pettinari, rinviando una crisi che sembrava dietro l'angolo. Leggeremo i commenti di Bandecchi, il vulcanico presidente umbro di origini e spirito livornesi, che nei giorni scorsi non si è certo fatto intimorire da una tifoseria troppo "invadente", affrontandola a muso duro con argomentazioni inoppugnabili.

Benevento- Cremonese finisce 1-1, con qualche brivido per entrambe, ripetendo partita e risultato dell'andata. Viste così le due compagini si equivalgono ma con il reintegrato Lapadula fra i campani, giocatore che può rompere equilibri considerati inossidabili.

La partita giocata ieri più interessante per noi è stata Frosinone-Cosenza finita 1-0. I cosentini in realtà possono recriminare perché hanno dominato buona parte dei primi 45' ma poi ci ha pensato Charpentier su rigore a portare in vantaggio i laziali, vantaggio poi difeso strenuamente fino alla fine. Sugli scudi Laura, attaccante francese cosentino, e non è la prima volta che succede. Ma noi confidiamo, per staccare ulteriormente i rossoblù, nelle caratteristiche del loro allenatore Bisoli: l'abbiamo già definito "un merendone che da 10 anni non ne azzecca più una".

Quanto a Spal-Cittadella finita 0-0 annotiamo che la squadra emiliana è stata contestata dai propri supporter già da metà primo tempo, con alcuni di loro che hanno addirittura abbandonato gli spalti. Purtroppo per noi il Cittadella non ha avuto nella ripresa la forza, la voglia e le qualità per tentare il colpo grosso, se no sarebbe stata una sconfitta rovinosa per Tacopina e il suo neo-allenatore che, in una piazza del genere, non c'entra, ormai è chiaro, una beata fava.

Pisa-Crotone invece finisce 3-2. Nei primi 45' i toscani vanno in vantaggio con tre reti, delle quali la prima, splendida per esecuzione, segnata da Puscas; poi Benali e Torregrossa rimpinguano il carniere e si va al riposo sul triplo vantaggio pisano. Da notare che hanno segnato tutti gli attaccanti ingaggiati a gennaio: cosa dicevi Artico rispetto al mercato invernale? Che sarebbe il "mercato delle opportunità", vero? Ma chi è quello scemo che ti ha suggerito una minchiata del genere? E qui tutti a pendere dalle tue labbra, anche quando da lì escono fregnacce cosmiche. Nella ripresa Mogos con un siluro dalla distanza e un gol in mischia riportano in partita gli Ionici e i nerazzurri soffrono, ma neanche poi tanto, il ritorno degli avversari i quali domenica ci ospiteranno allo Scida. Lì noi Grigi ci giocheremo tanto, loro invece… tutto.

Lecce-Ascoli finisce 3-1 ma non inganni il risultato rimasto in bilico per cento minuti. Una partita che il Lecce ha vinto solo grazie a individualità fuori concorso.

Monza-Parma si chiude con un salomonico 1-1: il gol del vantaggio di Vasquez è stata un'autentica gioia per gli occhi per appassionati di calcio come noi, la rete più bella in assoluto siglata in questo campionato da un giocatore che colpi del genere li ha nel suo repertorio. Il Monza pareggia faticosamente verso la fine, continuando a sognare il podio e interrompendo sul nascere le velleità di rimonta dei ducali.

E si chiude con Reggina-L.R. Vicenza finita 3-1. Partita strana, nella quale i calabresi, alla quinta vittoria consecutiva, prima subiscono i veneti, poi trovano due gol grazie anche alle invenzioni del ritrovato Menez e vincono senza discussioni laddove i Grigi, in una partita "particolare", neppure tanto tempo fa, fanno 4 gol, non ne subiscono, licenziano l'allenatore avversario e fanno scoppiare la rivoluzione a Reggio Calabria dove non dimenticano il motto "boia chi molla" degli anni'60.