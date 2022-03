Il Casale pareggia col Ligorna e allontana la crisi

Genova – Il Casale torna in campo col “vecchio” mister e pareggia una gara dignitosa in trasferta contro il Ligorna. Dopo un primo tempo determinante per l’esito della gara, durante il quale sono arrivate le reti, le squadre si sono rilassate nella ripresa come se fossero paghe del risultato. I padroni di casa vanno in vantaggio al 16’ con Cericola che da centro area fa partire un bolide imprendibile da Guerci, al suo esordio. Inizia subito la rincorsa degli ospiti che sfiorano il pareggio prima con Giacchino di testa, poi con Perez Moreno. Un pareggio che arriva allo scadere de primo tempo con Gatto che trasforma un rigore concesso per fallo di mano in area di Calcagno.

Ligorna 1 – Casale 1

Ligorna (3-5-2): Fiory (9′ st Atzori); Scannapieco, Cipolletta, Lipani; Calcagno, Bacigalupo A. (24′ st Silvestri), Botta (11′ st Placido), Gerbino (11′ st Lala), Cericola; Donaggio, Casanova. All. Roselli

Casale (4-3-3): Guerci; Gilli, Darini, Silvestri, Mullici (41′ st Brunetti); D’Ancora, Perez Moreno (36′ st Martin), Continella; Rossini, Gatto (15′ st Forte), Giacchino. All. Sesia

Arbitro: Campagni di Firenze

Gol: 16′ Cericola (L), 45′ Gatto (C)

Ammoniti: Cipolletta, Bacigalupo A. (L), Gilli, D’Ancora, Rossini (C)

Espulsi: al 23′ st D’Ancora (C) per somma di ammonizioni.