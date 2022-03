Disastro autostrade: non andate a Genova in auto che rischiate di finire all’ospedale se non al cimitero

Ovada – A causa del solito eterno cantiere incustodito e mal segnalato con conseguente improvviso restringimento della carreggiata, s’è verificato (ma è ancora una notizia?) l’ennesimo incidente stradale sulla A 26, stavolta tra Rossiglione e Campo Ligure. Verso le 16:30 in direzione Alessandria per un tamponamento a catena sarebbero coinvolti molti veicoli. Fortunatamente non ci sono feriti gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale di Ovada e due squadre del 118. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora.