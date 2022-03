L’edilizia fa il pieno di affari ma il futuro preoccupa e non si trova manodopera

Torino – Bonus e agevolazioni fiscali fanno volare il mercato immobiliare, ma il futuro preoccupa soprattutto per la crisi Ucraina legata all’invasione russa. Sono le due fotografie della situazione presentate con l’indagine congiunturale di Ance Piemonte. Il dato ci dice che il Piemonte è al sesto posto tra le regioni italiane per importi e numero di interventi legati al Superbonus, mentre il settore delle costruzioni sta migliorando. Come capita in molti altri comparti, è la corsa verso l’alto dei prezzi a minacciare il futuro, anche a causa di una certa incertezza delle agevolazioni edilizie, il caro materiali e il loro approvvigionamento. A tutto ciò si aggiunge il fatto che il mancato riferimento a prezziari aggiornati per quanto concerne le gare pubbliche spinge le imprese più serie a non partecipare e le opere sono finite con notevole ritardo. Ma se le previsioni non sono incoraggianti, la situazione attuale invece, almeno fino a una settimana fa, fa registrare numeri decisamente positivi. Secondo l’indagine di Ance il 33% delle imprese intervistate prevede di aumentare il fatturato mentre quasi il 28% intende assumere, ma non si trova manodopera: il 61,3% segnala difficoltà nel trovare personale qualificato e il 35% ha difficoltà con quello generico.