Poca acqua nel Po e nel Tanaro

Alessandria – L’Arpa Piemonte (Agenzia regionale per la protezione ambientale) nel suo rapporto sui fiumi alessandrini non ha dubbi: “A fronte di un quantitativo medio del periodo di circa 1800 milioni di metri cubi, oggi si stimano, sul bacino del Po chiuso alla confluenza col Ticino, poco più di 600 milioni di metri cubi di acqua, con un deficit quindi del 66% che rappresenta il minimo storico dell’ultimo ventennio”. In sofferenza anche gli invasi idroelettrici per la lunga assenza di piogge: “Hanno mediamente un grado di riempimento del 34% circa della capacità massima teorica con uno scarto del 20% rispetto al dato storico. Analoga situazione si registra per il lago Maggiore”. Anche il nostro Tanaro è all’asciutto col 70% in meno della portata normale.