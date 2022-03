Settecento nuove piante per migliorare l’ambiente: ottimo!

Acqui Terme – La giunta acquese ha deciso di piantare settecento piante in diversi angoli di Acqui Terme. Il progetto è già partito e ora si attendono i benefici di quanto realizzato nelle scorse settimane. I settecento alberi sono stati messi nell’area del centro sportivo di Mombarone, lungo la pista ciclabile “Terme e Natura” e in piazza Caduti Grande Torino. Si tratta di 200 pioppi bianchi, 50 querce farnia, 200 salici bianchi, 50 tigli selvatici e 200 ginestre dei carbonai, recuperati dal vivaio regionale “Fenale” di Albano Vercellese. Lo scopo è quello, del tutto evidente, di migliorare l’aria e quindi le condizioni ambientali del territorio tenendo presente che in media ogni albero assorbe circa 15 chilogrammi di Co2 e produce ossigeno per tre persone, abbassa le temperature fino a 2 gradi e previene il consumo del suolo. Per l’assessore Giovanni Rolando (nella foto), assessore all’ambiente, l’iniziativa “vuole dare non solo un contributo importante nella lotta ai cambiamenti climatici e allo smog, ma anche rendere gli spazi più vivibili e sostenibili”. Si tratta d’una scelta molto importante e lodevolissima per il mantenimento dell’aria pulita e della temperatura, d’un progetto semplice e a basso costo ma dai risultati eccezionali anche per il recupero delle aree verdi lungo il fiume Bormida, in centro e in zona Bagni.