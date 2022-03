Custodia cautelare in carcere per il giovane sinti ritenuto responsabile d’uno stupro a una ragazza con una bottiglia di vetro

Asti – Dopo un anno e mezzo di indagini della Squadra Mobile hanno portato a stringere il cerchio sul presunto autore della violenza: un ventunenne appartenente ad un clan di nomadi sinti da tempo stanziali nell’astigiano. Nei suoi confronti il gip Federico Belli ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nell’interrogatorio di garanzia, il ragazzo, detenuto alle Vallette di Torino nella sezione riservata ai sospettati di reati sessuali, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I fatti a lui addebitati risalgono all’estate del 2020 quando una giovane appena maggiorenne è stata stuprata dal sinti con una bottiglia di vetro. Una violenza sessuale brutale, con lesioni gravi ai danni della ragazza che è stata soccorsa alcune ore dopo i fatti da una vicina di casa che aveva trovato tracce di sangue nell’androne e sulle scale del palazzo. Dopo il ricovero all’ospedale la giovane ancora scossa non ricordava quasi nulla della violenza. Alla polizia, chiamata dalla vicina, e ai medici dell’ospedale aveva solo raccontato di essere stata ad una festa privata in una pizzeria alla quale avevano partecipato una ventina di coetanei. Il gip Belli ha anche disposto gli arresti domiciliari per un amico del presunto stupratore, anche lui ventunenne, sospettato di favoreggiamento e false informazioni al pubblico ministero. L’ipotesi accusatoria è che il ragazzo, dopo la violenza, abbia accompagnato la vittima davanti a casa per poi lasciarla in stato di semi-incoscienza. La ragazza era riuscita a salire nel suo appartamento, dove in quei giorni viveva sola, per poi essere soccorsa all’alba dalla vicina. Gli inquirenti sono riusciti a prelevare un campione di Dna e a confrontarlo con quello evidenziato nell’estate 2020 sugli abiti della vittima. Al momento vi sarebbe una compatibilità indiziaria, contestata dalla difesa.