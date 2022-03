Per l’alto forno ex Ilva la svolta verde può attendere

Novi Ligure (Red) – Ancora una volta – l’ennesima – avevamo ragione noi quando si scriveva in beata solitudine che l’Ilva di Taranto non può funzionare coi pannelli fotovoltaici o coi mulini a vento, perché di energia ne serve tantissima e sempre disponibile. E siccome, grazie a quei fenomeni della sinistra, non abbiamo più centrali nucleari, dopo il referendum del 1987 l’Ilva la facevamo andare con l’energia che avevamo – e che abbiamo – cioè anche a carbone. E Proprio sull’energia sta lavorando Acciaierie d’Italia per consentire a breve il riavvio dell’altoforno 5 di Taranto, il più grande d’Europa, l’impianto che rappresenta, da solo, il 40% della capacità produttiva dello stabilimento ex Ilva di Taranto, la cui attività è cessata nel marzo 2015. Intanto al nuovo forno Afo5 sta già lavorando Paul Wurth, fornitore storico dell’Ilva. Il tempo stimato per rimettere in funzione l’impianto è di circa tre anni. I costi dell’operazione in parte sarebbero già stati sostenuti negli anni scorsi per cui sembra che molto materiale sia già stato acquistato. L’altoforno 5 non arriverà a fine vita, perché sarà spento entro il 2032, quando entreranno in esercizio i forni elettrici. Della bozza di piano industriale, azienda e sindacati metalmeccanici inizieranno a discutere il 10 marzo, giorno in cui i segretari nazionali sono stati convocati per l’avvio del confronto sulla Cig straordinaria. Acciaierie d’Italia fa sapere che il completamento degli investimenti e i vincoli connessi al Piano ambientale consentiranno volumi di produzione annua pari a 6 milioni di tonnellate, da qui l’esigenza di Cig per 3.000 addetti su diecimila dal 28 marzo. Per quanto riguarda Novi Ligure quindi si prevede che, da quella data, almeno 230 dipendenti vadano in Cassa Integrazione. Per quanto riguarda invece la produzione si prevede anche per Novi un generico aumento della capacità produttiva e il potenziamento della linea di produzione di banda stagnata senza precisare in quali termini. Quanto al finanziamento dell’operazione, la società dichiara che effettuerà investimenti per circa 2 miliardi nell’arco di 5 anni, di cui circa 150 milioni a Novi.