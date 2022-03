Rimpasto in Regione, ricollocato chi è d’accordo con Putin: i protagonisti

Torino (Giulia Giraudo) – La guerra in Ucraina condiziona le scelte perfino nel nostro Piemonte, per cui chi nutre simpatie per Putin deve darsi una regolata e mettersi in fila allineato e coperto. Ed è proprio quello che è successo all’assessore Maurizio Marrone di Fratelli d’Italia che in passato si è schierato su posizioni filo-russe e ha intrattenuto rapporti con i separatisti del Donbass, per cui l’opposizione in Consiglio regionale ha chiesto a Cirio di revocargli la delega alla Cooperazione internazionale con relativa gestione dei profughi ucraini affidata a Marco Gabusi. A titolo di “risarcimento” Marrone avrà la delega a Politiche sociali e integrazione socio-sanitaria: il Welfare non solo è un settore che conta su corpose risorse ma uno snodo politico non irrilevante. E Marrone non mancherà di provare a incidere cosa che prelude facilmente a un inasprimento dei rapporti con il Comune di Torino, dove l’analoga delega è affidata a Jacopo Rosatelli, esponente della sinistra. Tuttavia in questo rimpasto a guadagnarci è proprio il partito della Meloni che incamera una delega di primaria importanza. A sacrificarsi invece è stata la Lega con Chiara Caucino, assessora spesso al centro delle polemiche, a cominciare dalla legge sugli affidi che incontra l’opposizione delle minoranze e del mondo del sociale. Caucino viene parzialmente risarcita col Personale che eredita da Marco Gabusi, gli Affari legali finora affidati a Marrone (entrambi sono avvocati) e la nuova delega al Benessere animale.

Gabusi invece, esponente di Forza Italia e molto vicino a Cirio, prende in carico la gestione della crisi Ucraina.

Foto: Alessandro Di Marco di Open