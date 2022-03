Alessandria bunker: Pisseri para un rigore e salva la classifica

Crotone – Risultato a occhiali fra il Crotone e l’Alessandria per una “sfida salvezza” che non cambia le carte in tavola. Rimandato tutto alla prossima. Modesto ritorna dall’inizio al 3-4-2-1 con Maric terminale offensivo. In difesa si rivede Canestrelli mentre a centrocampo c’è il rientro di capitan Estevez dopo il turno di squalifica. Longo invece si presenta con il 3-4-3 affidandosi in avanti a Fabbrini, Corazza e Chiarello. Partono forte i calabresi che già dopo 2 minuti sfiorano il vantaggio con Maric, bravo Pisseri a deviare il suo sinistro in corner. Maric segna al 5’ di testa, ma il Var richiama l’arbitro che annulla la rete per fallo di mano. I piemontesi rispondono con l’ex Mustacchio cinque minuti dopo ma Festa para. Il primo tempo prosegue senza ulteriori sussulti, si gioca poco e gli ospiti badano maggiormente a difendersi mentre gli squali provano in tutti i modi a rendersi pericolosi. In avvio di ripresa il primo tentativo è di marca mandrogna con un destro rasoterra di Fabbrini (51’) che si spegne a lato. Al 62’ ghiotta occasione per Lunetta che si ritrova a tu per tu con Festa ma il portiere di casa compie un ottimo intervento salvando il risultato. Modesto manda in campo Adekanye, un attaccante, per Nedelcearu, un difensore, e passa al 4-2-3-1. Al 69’ Kone viene messo giù in area da Parodi: sul dischetto va Maric ma Pisseri para, sulla ribattuta Kargbo manda fuori. Modesto si gioca il tutto per tutto ad 11 dalla fine mandando in campo anche Mulattieri per Kone. È proprio l’attaccante scuola Inter all’88’ a provocare l’espulsione di Mattiello per doppia ammonizione. I padroni di casa ci provano in tutti i modi e nel finale entra anche Borello per Calapai ma la gara finisce dopo 4 minuti di recupero sul sinistro di Adekanye che sorvola la traversa.

Crotone (3-4-2-1): Festa ; Canestrelli, Golemic, Nedelcearu (18’st Adekanye); Calapai (46’st Borello), Estevez, Awua, Schnegg; Kone (34’st Mulattieri), Kargbo; Maric. All. Modesto

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio (26’st Mattiello), Casarini, Ba (26’st Milanese), Lunetta; Chiarello (42’st Gori), Fabbrini (22’ st Palombi); Corazza. All. Longo

Arbitro: Marini di Roma

Ammoniti: Estevez, Kone, Golemic, Prestia, Calapai, Canestrelli, Modesto dalla panchina al 31’ pt

Espulsi: al 43’st Mattiello per doppia ammonizione, dalla panchina il preparatore atletico rossoblù Gigliotti

Corner: 5-8

Recuperi: 2+4

Note: Al 25’ st rigore sbagliato da Maric.

