I Vigili del Fuoco salvano un cane finito in una cisterna

Portacomaro – Un pastore maremmano che era precipitato in una cisterna interrata per la raccolta dell’acqua piovana semivuota, vicino ad una casa in via Castellazzo a Portacomaro, è stato salvato ieri mattina con una manovra speleologica dai Vigili del Fuoco. Il cane era precipitato perché la botola era stata dimenticata aperta. La proprietaria, quando si è resa conto dell’incidente ha chiamato immediatamente il numero di emergenza 112 e sono arrivati i pompieri insieme agli uomini del nucleo Saf, addestrato a compiere interventi di salvataggio in ambito speleologico e fluviale. Due di loro si sono calati con un’imbragatura nella vasca profonda circa 5 metri e hanno legato il cane, che è stato tirato su con verricello. Ora “Fido” sta bene.