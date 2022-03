Maxi truffa delle mascherine: arrestato il presunto capo banda

Asti – Paolo Vincenzo Malvini, 55 anni, residente a Cinisello Balsamo, ex titolare di una concessionaria di moto a Sesto San Giovanni è stato scovato venerdì in una stanza segreta nel seminterrato della sua casa, con un meccanismo di apertura azionabile solo dall’interno. Un vano di circa dieci metri quadrati dove si era rifugiato e dove teneva anche gli “arnesi del mestiere”: una stampante professionale e altri strumenti utilizzabili per le contraffazioni. L’abitazione era già stata controllata venti giorni fa ma il bunker non era stato notato. La sua cattura rientra nella maxi operazione che la Guardia di Finanza di Asti ha fatto scattare contro un gruppo di presunti truffatori residenti in Lombardia sospettati di aver derubato per oltre 20 milioni di euro una società di Irene Pivetti, ottenendo nella primavera 2020 un carico di mascherine cinesi senza pagarle. A garantire l’affare, una fideiussione della Cassa di Risparmio di Asti rivelatasi falsa e con la quale l’ex presidente della Camera è stata derubata. Il presunto organizzatore del raggiro pare essere proprio il Malvini che in un primo tempo era riuscito a sfuggire alla cattura. Latitante da venti giorni, quando i finanzieri si erano presentati nella sua abitazione di Cinisello lui non c’era. Indagine non facile, quella per capire dove si fosse nascosto il pregiudicato milanese, abile falsario in grado di riprodurre documenti d’identità, assegni circolari e fideiussioni. “Un genio del crimine” è la definizione che di lui danno gli inquirenti. Ha numerosi precedenti penali. Secondo l’accusa a reclutare nel sottobosco della criminalità di Roma i riciclatori di 10 assegni falsi da 50.000 euro utilizzati per impossessarsi di 500.000 euro posti a garanzia del concordato pre-fallimentare dell’impresa del gas Olicar è stato proprio lui che per compiere la truffa è riuscito a clonare l’identità di un funzionario della banca CrAsti per realizzare la fideiussione falsa da 20.000 e mettere a segno la maxi truffa delle mascherine.