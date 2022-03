Pallacanestro femminile: Autosped perde e finisce il cammino in Coppa

Udine – Il Crema, capolista del girone Nord del campionato femminile di A2, domina l’incontro con Autospeed Castelnuovo aggiudicandosi ogni singolo parziale. L’Autosped non riesce neppure nei tiri facili ed è in difficoltà nei passaggi. La musica non cambia sotto canestro. Nella ripresa le nostre tentano una reazione con Colli e Ravelli che riducono il passivo, ma la fisionomia del match non cambia. La Parking Graf Crema domina dall’inizio alla fine la semifinale contro l’Autosped Castelnuovo Scrivia e chiude la sfida sul 90-58. Una partita che vede Crema già al termine della prima frazione di gioco con un cospicuo vantaggio di 18 punti grazie al parziale di 26-8. Castelnuovo Scrivia non riesce a tenere testa alle avversarie che gestiscono agevolmente il vantaggio fino al successo che vale la finale. Sono quattro le giocatrici di Crema in doppia cifra per punti: Melchiori (26), Nori (20), D’Alie (16) e Venete (14).

Crema 90 – Autosped 58

Crema: D’Alie 16, Melchiori 26, Conte, Pappalardo 6, Vente 14, Nori 20, Occhiato, Capoferri, Radaelli, Caccialanza 6, Parmesani, Rizzi 2. Coach Diamanti.

Autosped Castelnuovo: Ravelli 3, Rulli 14, Bonasia 10, De Pasquale 6, Gatti 10, D’Angelo, Castagna, Colli 3, Bernetti, Bonvecchio 7, Cassani 4, Francia 1. Coach Balduzzi Note: parziali 26-8, 19-14, 19-14, 26-22.