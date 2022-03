Pallavolo Serie C femminile: Alessandria Volley “magic moment” e filotto di 5 vittorie

Alessandria – Momento magico per le ragazze dell’Alessandria Volley impegnate nel campionato di Serie C. Con la vittoria di ieri (sabato) al Palacima di Alessandria, a farne le spese il team del To-Volley, le alessandrine del presidente Andrea La Rosa hanno ottenuto il quinto successo consecutivo dalla ripresa post pausa-covid voluto in via precauzionale dalla Federazione. Un filotto di vittorie che premia sia le ragazze che lo staff tecnico per l’ottimo lavoro svolto sotto tutti gli aspetti da quello tecnico e tattico a quello atletico. Un filotto che gratifica il lavoro di tutto lo staff dirigenziale societario che ha creduto e voluto questo progetto.

Un progetto a medio termine e che sta dando nel breve ottimi risultati soprattutto in considerazione del fatto che il team è composto da atlete con età media di poco più di 17 anni e tutte provenienti dal vivaio che vede da 6 anni alla direzione tecnica Massimo Lotta e quest’anno 14 tecnici di alta affidabilità e professionalità. Infatti anche in occasione di questo incontro per sopperire alle assenze di giornata di Martina Ronzi, Elisa Marku e Martina Sacco coach Marco Ruscigni ha rivolto la sua attenzione al settore giovanile riconvocando la classe 2007 Arianna Filip e per la prima volta in assoluto Laura Nieddu classe 2004. Coach Ruscigni e il suo secondo e preparatore atletico Giorgio Oberti hanno completato il roster con la capitana Romina Marku, Arianna Bernagozzi, Chiara Cazzulo, Alessia Falocco, Melissa Franzin, Matilde Furegato, Alice Giacomin, Francesca Oberti, Giulia Ponzano, Elisa Serone. Come detto avversario di turno il TO-Volley fanalino di coda del campionato ma che è riuscito in più occasioni ad impensierire e a sconfiggere team più blasonati. La gara è finita 3 a 0 con i parziali di 25/22 25/18 25/21. Le alessandrine in ogni set hanno preso la testa senza mai mollare il vantaggio alle avversarie tranne che in una breve fase di scambio a metà del terzo set. Buona la prestazione del collettivo senza evidenti errori e partita giocata dalle locali con la consapevolezza delle proprie capacità e soprattutto con molta fame di vittoria per poter allungare la striscia positiva che le ha viste vincenti negli incontri con Vercelli, Montalto Dora, Real Venaria e PlayAsti. Tre set all’insegna del bel gioco con buona ricezione e difesa, lineare e precisa regia che ha permesso una valida varietà di schemi vincenti in attacco.

Ora abbiamo questa classifica (in arancione playoff, in blu play out):

Fortitudo Occimiano con 33 punti e 13 gare disputate, Lilliput 31 punti (12), Montalto Dora 27 (13), SAFA2000 26 (12) – quarto posto e ultimo che da diritto ai playoff, Alessandria Volley 24 (13), Ovada 19 (14), Valenza 13 (12), Venaria 13 (12), Vercelli 10 (13), Club76 e PlayAsti 7 (12), To.volley 4 (12).

La gara è stata seguita da un numeroso pubblico che al fischio finale dell’arbitro ha applaudito le atlete alessandrine poi festeggiate in campo da tutto lo staff dirigenziale dell’Alessandria Volley e, gradita sorpresa, anche da Veronica De Meo che non ha fatto mancare dalla tribuna il suo incitamento alle compagne perché in dolce attesa. Quindi soddisfazione e festeggiamenti per la vittoria e foto finali di rito da parte del nostro Andrea Amato e le ragazze alessandrine sono state così immortalate con in bella evidenza sul braccio sinistro la scritta “No War”. Prossimo impegno mercoledì 9 marzo alle ore 20,30 al Palacima per assistere al derby provinciale col Valenza Pallavolo, gara di recupero.