Novi Ligure – Il Pd ha diffuso un comunicato sottoscritto dai consiglieri Lolaico, Moro, Patelli e Tedeschi, col quale si chiedono le dimissioni del sindaco Cabella, dopo la serie di bocciature in consiglio comunale su inceneritore, società sportive, Tari e Dup, per cui la stessa maggioranza risulta spaccata. Dalla maggioranza fanno sapere che pur con posizioni diverse, nella maggioranza si lavora per unire e creare la giusta sintesi su un programma unico.