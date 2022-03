Attacchi informatici all’Asl Piemonte

Torino – L’allarme è stato dato ieri sera dal Csirt (Computer security incident response) team dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Gli hacker hanno preso di mira il Dirmei, cioè il Dipartimento malattie infettive della Regione che ha diffuso la comunicazione a tutti gli ospedali del Piemonte. La situazione si sarebbe aggravata a causa della fase di tensione internazionale sfociata in conflitto aperto che rende più vulnerabii le reti informatiche. L’allerta in Italia e in Piemonte per possibili cyber attacchi cresce dopo l’arrivo a Torino dei bambini ucraini, 13 pazienti oncologici, che la Regione insieme a Fondazione Lavazza, Basic Air e Alessandro Barbero ha portato in Italia. A prendersi cura di loro saranno i medici dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. In provincia di Alessandria, dalla scorsa settimana, alcuni ragazzi disabili sono arrivati al centro Don Orione di Tortona.

Nel frattempo enti e associazioni si preparano ad accogliere i rifugiati che verranno, mentre prosegue l’attività degli hub: sono 3.740 – secondo quanto comunicato dall’Unità di crisi – le persone che hanno approfittato della domenica per fare il vaccino. A 258 è stata somministrata la prima dose, a 1.442 la terza, per 2.764.694 booster su 9.676.917 dosi complessive. In sette giorni sono state somministrate 935 dosi di Novavax e le quarte dosi finora distribuite ai soggetti fragili sono 4.885, di cui 793 ieri. Sono state 160 le donne in gravidanza o in fase di allattamento di tutto il Piemonte che hanno deciso di vaccinarsi nel secondo open day a loro dedicato, a cominciare dall’Azienda ospedaliera di Alessandria.

Il 31 marzo, come annunciato dal governo, l’emergenza dovrebbe finire.