Disastro strade: eterni cantieri sul Turchino, torna il senso unico

Ovada – Noi pensiamo che ai tempi di Camillo Benso Conte di Cavour le strade del Piemonte fossero più in ordine e scorrevoli di oggi. Polemizziamo perché sulla statale del Turchino, dopo le ultime ingenue speranze da stellone italico, la situazione è tornata quella di prima: da oggi sarà in vigore il senso unico alternato, necessario per ripristinare l’asfalto in vari tratti tra Ovada e il confine con la Liguria. Per contenere i disagi le lavorazioni lungo i 2,4 km prossime a Ovada saranno eseguite di notte, dalle 19 alle 7, festivi esclusi. Lungo la tratta restante i lavori saranno eseguiti dalle 7 alle 19, sempre con senso unico alternato. La fine degli interventi è prevista entro venerdì 18 marzo. Ma noi non ci crediamo più.