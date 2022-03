Giovane resta impigliato nella recinzione del parco giochi, liberato dai pompieri

Alessandria – Sono dovuti intervenire i pompieri per liberare un giovane che, ieri pomeriggio, nel tentativo di scavalcare la recinzione d’un parco giochi per bambini, è inciampato rimanendo impigliato e imprigionato tra i paletti. Qualcuno ha dato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i Sanitari del 118. Una volta liberato dalla rete al giovane, lievemente ferito, sono state prestate le cure del caso. In molti si sono chiesti se non sia meglio lasciare aperto, almeno durante il giorno e anche alla domenica, quella recinzione.