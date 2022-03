Pallacanestro: la Novipiù JB Monferrato torna alla vittoria a Treviglio

Treviglio (Treviglio 67 – Novipiù Casale 69) – Vittoria scacciacrisi per la Novipiù Casale che batte in trasferta il Treviglio. Dopo un primo parziale in cui i Rossoblù trovano le contromisure difensive, i ragazzi di Valentini lottando trascinati da Martinoni. La Novipiù vince contro una big.

Treviglio 67 – Novipiù JB Casale 69

Treviglio: Langston 9, Reati 5, Miaschi 8, Bogliardi 5, D’Almeida 6, Sacchetti 6, Abati Ne, Rodriguez 19, Sollazzo 9, Lupusor. All. Carrea

Novipiù: Sarto 6, F. Valentini 12, L. Valentini Ne, Formenti 5, Sirchia Ne, Williams 18, Lomele Ne, Martinoni 6, Feng Ne, Ghirlanda 9, Leggio 4, Hill-Mais 9. All. A Valentini.

Parziali: 9-11, 18-25, 21-14, 19-19