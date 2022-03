Pallacanestro: troppo forti i milanesi per il Bretram Derthona

Casale Monferrato – Niente da fare per il Bertram Derthona che deve arrendersi contro l’Olimpia Armani Milano che vince nettamente nella ripresa dopo un inizio gara equilibrato. Grazie alle invenzioni di Baldasso, gli ospiti prendono il largo grazie anche a una netta differenza in termini di talento e stazza fisica ai quali tenta di opporsi un Macura in qualche sua felice uscita con l’appoggio sporadico di Sanders e Wright. Un po’ poco per contrastare la corazzata meneghina.

Bertram Derthona 64 – Armani Milano 81

Bertram Derthona: Wright 6, Filloy 12, Mascolo 5, Tavernelli ne, Severini 5, Sanders 15, Daum 5, Cain 4, Cannon 2, Macura 15, Mortellaro ne, Tambwe ne. All. Ramondino

Armani Milano: Melli 11, Rodriguez 8, Ricci 6, Biligha, Hall 5, Leoni, Baldasso 16, Daniels, Alviti 13, Hines 7, Bentil 3, Grant 12. All. Messina.

Parziali: 22-19; 15-21; 12-14; 13-18

Serie A maschile.

Risultati:

Treviso-Fortitudo Bologna 93-99,

Trieste-Venezia 65-78,

Varese-Cremona 90-78,

Brindisi 83-88,

Reggio Emilia-Pesaro 86-77,

Trento-Sassari 66-74,

Virtus Bologna-Napoli 86-75,

Bertram Tortona-Olimpia Milano 64-81.

La classifica:

Olimpia Milano* 34, Virtus Bologna* 32, Brescia 26, Trieste*, Bertram Derthona, Reggio Emilia, Brindisi 20, Sassari**, Trento, Varese, Venezia 18, Napoli*, Treviso* 16, Pesaro 14, Fortitudo 12, Cremona* 10.

* gare in meno.