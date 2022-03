Strage di Quargnento: un avvocato di Antonella Patrucco rinuncia all’incarico

Torino – Oggi pomeriggio, a due giorni dall’udienza del processo d’appello per la strage di Quargnento, uno dei due legali che assistono Antonella Patrucco, moglie e complice di Gianni Vincenti, corresponsabile della tremenda esplosione che ha causato la morte di tre Vigili del Fuoco a Quargnento, ha rinunciato al mandato. Si tratta di Caterina Brambilla (nella foto) che ha motivato la sua improvvisa decisione col fatto di non condividere la linea difensiva e le scelte processuali fatte. Nell’udienza di mercoledì 2 marzo anche Patrucco, che da sempre si era professata innocente, aveva confessato ammettendo ogni addebito che le è stato contestato dall’accusa. I legali dei due imputati avevano chiesto un concordato che prevede il patteggiamento per entrambi a 27 anni di carcere invece di 35 (sconto di pena di quasi il 25%).