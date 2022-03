Venerdì 11 marzo la Russia si disconnetterà da Internet

Mosca – La Russia esce da Internet. Con una decisione a sorpresa, oggi Mosca ha infatti annunciato la “disconnessione dalla rete globale”. Una comunicazione inoltrata alle “autorità esecutive federali e alle autorità esecutive dei soggetti della Federazione Russa” ha disposto che “entro l’11 marzo tutti i server e domini devono essere trasferiti nella intranet russa”. Il messaggio è stato inviato dal viceministro dello sviluppo digitale, comunicazione e mass media Cernenko.

Come spiegato dal Corriere della Sera, la notizia è stata resa nota dai servizi di intelligence occidentali, che hanno tradotto e diffuso la nota trasmessa a tutti gli enti. In totale, le autorità sono chiamate a rispettare otto punti, a partire dalla verifica della presenza dell’accesso degli account personali degli amministratori dei domini dei siti pubblici in rete Internet.

Il piano di autoisolamento digitale del Paese prevede anche che le password siano rese più complesse, con modifica agli account personali e l’introduzione di fattori di autentificazione aggiuntivi per gli utenti. Inoltre si dovrà passare all’utilizzo di server DNS localizzati sul territorio della federazione russa e andranno cancellate dalle pagine HTML tutti i codici Javascript scaricati da risorse estere.