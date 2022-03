Sull’ex Ilva incombe un maxi indennizzo a Mittal

Novi Ligure – Se Invitalia non raggiunge il 60% in Acciaierie d’Italia con la seconda ricapitalizzazione da 680 milioni di euro non riesce ad acquisire gli stabilimenti da Ilva in amministrazione straordinaria. Ciò apre scenari di grande incertezza, con ricadute gestionali ed economiche sia per il siderurgico che per lo Stato.

Personaggi e interpreti

A proposito di Ilva, Ex Ilva o Acciaierie d’Italia, per capirci qualcosa bisogna fare un po’ d’ordine.

Struttura amministrativa:

Acciaierie d’Italia Holding (ex Ilva) è detenuta al 38% da Invitalia e al 62% da ArcelorMittal SA.

ArcelorMittal SA e Invitalia non esercitano attività di controllo e coordinamento della Società mentre Acciaierie d’Italia controlla al 100% le seguenti aziende: Acciaierie d’Italia S.p.a. AdI Energia S.r.l. AdI Servizi Marittimi S.r.l. AdI Tubiforma S.r.l. AdI Socova S.a.s. ArcelorMittal Italy Services S.r.l. (in liquidazione)

ArcelorMittal SA e Invitalia non esercitano attività di controllo e coordinamento della Società mentre Acciaierie d’Italia controlla al 100% le seguenti aziende: Consiglio di Amministrazione di Acciaierie d’Italia Holding S.p.a.: Franco Bernabé, Presidente Lucia Morselli, Amministratore Delegato Consiglieri Ernesto Somma Carlo Mapelli Eric Niedziela Ondra Otradovec

Top Management: Lucia Morselli – Amministratore Delegato Alberto Riccardi – Direttore Amministrazione e Finanza Arturo Ferrucci – Direttore Risorse Umane Alessandra De Carlo – Direttore Sistemi Informativi Domenico Ponzio – Direttore Acquisti Fabio Montin – Direttore Affari Legali Alessandro Labile – Direttore Ambiente e Salute & Sicurezza Nicola Pozza – Direttore Noleggi e Acquisti Materie Prime Mauro Grigoletto – Direttore Energia Alessandro Faroni – Direttore Commerciale Coil Andrea Bellicini – Direttore Commerciale Lamiere e Tubi Flavia Celentano – Direttore Compliance Angelo Di Martino – Head of CEO Office Maurizio Bonzi – Direttore Internal Audit Adolfo Buffo – Direttore Qualità Gruppo Marcello Sorrentino – Direttore Generale Operations Vincenzo Dimastromatteo – Direttore stabilimento di Taranto Angelo Colucci – Direttore Supply Chain Cluster Italia Orlando Rotondi – Coordinatore Produzione Area Nord Massimiliano Pagliaro – Direttore stabilimento di Genova Gennaro Papallo – Direttore stabilimento di Novi Ligure



L’accordo del Governo Conte con Mittal

C’è un contratto sottoscritto da Invitalia e ArcelorMittal nel dicembre 2020 – sotto la guida del governo Conte – che subordina l’acquisto degli stabilimenti da parte di Acciaierie d’Italia e la contestuale salita al 60% del socio pubblico (Italia) alla realizzazione di condizioni sospensive da realizzare entro il 31 maggio quali:

dissequestro degli impianti a Taranto nuovo piano ambientale.

Non basta in quanto quel contratto stabilisce che se non si rispettano i patti finisce il contratto d’affitto degli stabilimenti termina, per cui Acciaierie d’Italia (ex Ilva) deve restituire gli asset, e anche i dipendenti, a Ilva in amministrazione straordinaria, la quale a sua volta deve corrispondere ai soci, in forma di indennizzo, la restituzione degli investimenti fatti in questo periodo.

Rischio amministrativo: se lo Stato non vuole ritrovarsi a gestire gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure attraverso i commissari di Ilva, per giunta costretto a indennizzare Mittal per le risorse investite in questi anni, la rinegoziazione dell’accordo appare obbligata. Anche perché è improbabile che i commissari possano prendere in mano gli asset dopo che Ilva è uscita dalla gestione degli impianti nel 2019, in quanto gestire stabilimenti da quattro anni gestiti in autonomia da un altro operatore è tecnicamente impossibile.

Rischio finanziario: dal 1° giugno i soci, a cominciare da Mittal che a Taranto ha investito 1,8 miliardi, potrebbero chiedere l’indennizzo a fronte della cessazione dell’attività.

Via d’uscita: il contratto è rinegoziabile dalle parti, ma resta da capire su quali basi potrà essere trovato un nuovo accordo.

Tempistica

Una delle clausole sospensive riguarda il dissequestro degli impianti di Taranto per il quale Ilva non ha ancora presentato istanza ai giudici. Anche in questo caso è il governo italiano a dover indicare la via da percorrere ai commissari che sono responsabili, ma tale indicazione non c’è. Oltre al sequestro preventivo (che non permette la compravendita) sull’area a caldo di Taranto è peraltro intervenuta anche la confisca, nell’ambito della sentenza Ambiente svenduto. La confisca sarà efficace solo dopo il giudizio definitivo della Corte di Cassazione. Insomma le cose si complicano. E a Novi riparte a fine mese la Cassa Integrazione per un anno e circa 200 dipendenti.