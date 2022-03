Uccise il marito, disposta la perizia psichiatrica

Borghetto Borbera – Agostina Barbieri di 60 anni, la donna che l’11 luglio scorso ha ucciso il marito Luciano Giacobone di 64 anni, sarà sottoposta a perizia psichiatrica per decisione della Corte d’Assise di Alessandria su richiesta della difesa. Ieri infatti è stato ascoltato il perito che ha sostenuto come la donna durante l’esecuzione del delitto fosse incapace di intendere e di volere. Come si ricorderà la Barbieri aveva addormentato il marito per poi strangolarlo coi lacci delle scarpe. La donna, che è ai domiciliari nella sua casa di Borghetto, ha dichiarato che era rimasta sola in casa col marito in quanto il figlio era fuori casa e ne ha approfittato per compiere il delitto.