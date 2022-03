Muore pensionato di 68 anni soffocato dal monossido di carbonio

Cremolino – Marco Benzo, un pensionato di 68 anni del posto, è morto oggi pomeriggio intossicato dal monossido di carbonio sprigionato dalla caldaia che evidentemente era difettosa. La tragedia si sarebbe consumata verso le 16:30 nella sua abitazione di Via Crosio 17. A dare l’allarme la moglie e la figlia rincasate verso le cinque dopo che erano uscite per alcune commissioni. Nonostante il tempestivo intervento del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco di Ovada. L’abitazione è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti, anche sulla caldaia, e la salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.