Porto di Genova, la strategia di Gavio: sì ai depositi ma avanti su passeggeri e logistica

Genova – Porto per navi passeggeri o deposito per navi container? Nella vexata quaestio entra il Gruppo Gavio, il colosso delle infrastrutture che controlla il Terminal San Giorgio, cioè l’azienda che ha in concessione Ponte Somalia, la banchina sulla quale dovrebbero finire i depositi spostati da Multedo. Inoltre è bene ricordare che il Gruppo Gavio controlla il secondo operatore autostradale al mondo (Astm), è un costruttore (Itinera) ma, soprattutto, ha un vasto portafoglio di società logistiche. Ma se da una parte c’è Gavio dall’altra c’è l’armatore Grimaldi favorevole a una vocazione passeggeri del porto. Dal Gruppo Gavio fanno sapere che, pur lavorando nel settore merci, è doveroso tutelare gli interessi del loro cliente Grimaldi Lines, una delle compagnie leader per il trasporto di merci e passeggeri che collega diverse destinazioni importanti, come la Sardegna, la Sicilia, la Spagna e molte altre. A questo proposito esistono verbali di riunioni già della scorsa estate in Adsp registrano che tra il 2009 e il 2011 il San Giorgio aveva già ospitato un piccolo traffico passeggeri di Grimaldi, autorizzato dall’Authority proprio perché le Autostrade del mare non sono solo traffico merci, ma anche passeggeri. Proprio per questo il Gruppo tortonese presta la massima attenzione alla nuova logistica sviluppata da Slala in provincia di Alessandria, nata per alleggerire il traffico che dai porti di Genova e Savona è diretto in pianura e in Europa. Lo stesso Terzo Valico è sia merci che passeggeri, e ciò dimostra che la vocazione ligure è quella dei porti flessibili che possano gestire i due settori contemporaneamente. “Stiamo rispettando la tabella di marcia – ci ha detto al telefono il presidente di Slala avvocato Cesare Rossini – e la nuova logistica sta implementando nuove infrastrutture mentre aumentano i Comuni che aderiscono al progetto. Ora – ha aggiunto il presidente Rossini – bisogna insistere sull’aumento dei caselli autostradali per facilitare il flusso del traffico su gomma da coordinare con quello su ferro”.