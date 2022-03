Rubano un’auto, escono di strada e centrano un palo dell’Enel lasciando al buio un quartiere

Serravalle Scrivia – Non sapeva guidare quel ladro che dopo aver rubato un’auto insieme a un complice, durante la fuga è uscito di strada e ha centrato una centralina dell’Enel in via Vecchia Vignole (nella foto) lasciando al buio un intero quartiere. I Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure stanno indagando sulla dinamica dell’indicente avvenuto ieri sera verso le nove e sull’identità dei ladri da strapazzo che dovrebbero almeno imparare a guidare. Si tratterebbe di due minorenni che hanno compiuto una bravata finita contro un palo. Le indagini degli uomini della Benemerita stanno raccogliendo indizi e testimonianze oltre all’elenco dei ricoverati in ospedale per contusioni o ferite da incidente stradale. Sul posto sono intervenuti anche i pompieri.