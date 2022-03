Guardate con quale empatia si salutano Trump e Putin al vertice di Parigi del 2018: ora è tutto chiaro (video)

di Louis Cyphre – Nel fermo immagine nel titolo (e qui sotto) si nota il caloroso saluto di Putin (ex capo del KGB) a Trump e consorte, mentre nel video (premere il freccione sopra) si nota la freddezza con la quale lo Zar saluta gli altri. Inoltre è importante notare lo stupore compiaciuto della Merkel (ex KGB) che sorride e lo stupore stizzito di quel simpaticone di Macron al quale quella vecchia carampana ingioiellata coi capelli tinti di sua moglie (sotto) sussurra all’orecchio qualcosa, per cui il gallo sembra abbia mangiato una m…rda. Lo stupore in ogni caso è generale anche perché Trump dà perfino una pacca sulla spalla dopo che l’amico russo appena arrivato gli aveva mostrato il pollice ritto in segno di intesa (a destra).

Pensiamo che questo video possa spiegare molte cose di ciò che sta accadendo oggi in Ucraina.

Guardatelo con attenzione, dura poco, capirete molto.