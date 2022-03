Il Frosinone conduce le danze e l’Alessandria balla in dieci

Frosinone (Frosinone 3 – Alessandria 0) – Superiorità territoriale dei padroni di casa che conducono le danze dall’inizio e hanno la meglio sui mandroni ridotti in dieci uomini per l’espulsione di Lunetta al 23′. Al 4′ occasione per il Frosinone con Ciano che serve Zerbin, il tiro è fermato solo dall’intervento di Di Gennaro sulla linea di porta. Al 22′ un fallo da dietro in area di rigore su Zampano costa il doppio giallo per Lunetta e dunque l’Alessandria rimane in dieci, ma soprattutto il calcio di rigore netto per il Frosinone. Dal dischetto torna Ciano che si fa parare il rigore da Pisseri (24′). Al 25′ il Frosinone cambia Charpentier con Novakovich per un infortunio. Al 30′ Rodhen sul secondo palo a sinistra prova la conclusione, ancora bravo Pisseri in presa. Dopo l’ennesima incursione in area di rigore il Frosinone trova il meritato vantaggio con Barisic che gira di testa in rete il gol dell’1-0. Subito aggressivo il Frosinone, che cerca di chiudere la partita. L’Alessandria si rende pericolosa in almeno un paio di occasioni, poi all’11’ è Zerbin a colpire l’esterno della rete. Al 13′ azione personale di Gatti, ma poi Novakovich sbaglia il tap in vincente. Il Frosinone è padrone del campo e al 29′ chiude la pratica con Zerbin di testa su calcio d’angolo che segna il 2-0. Allo scadere del tempo regolamentare su un’uscita maldestra di Pisseri il 3-0 è di Canotto.

Frosinone (4-3-3): Minelli; Zampano, Gatti, Barisic, Cotali; Rohden, Lulic, Boloca; Ciano, Charpentier (27? Novakovich), Zerbin. A disposizione: Ravaglia, Marciano, Oyono, Kalaj, Cicerelli, Tribuzzi, Brighenti, Canotto, Bozic, Manzari, Ricci. Allenatore: Fabio Grosso.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Ba, Gori, Lunetta; Chiarello, Corazza, Palombi. A disposizione: Crisanto, Cerofolini, Marconi, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Casarini, Barillà, Pellegrini, Ghiozzi, Milanese. Allenatore: Moreno Longo.

Arbitro: Colombo di Como.

Gol: Barisic 37′; Zerbin 74’; Canotto 92′.

Ammoniti: Lunetta (A) al 14′, Rohden (F) al 15′, Boloca (F) al 26′

Espulsi: Lunetta (A) al 23′