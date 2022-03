Allerta neve al confine con la Liguria da quota 500

Alessandria – Con buona pace degli ambientalisti da strapazzo (purtroppo quasi tutti) che paventano il riscaldamento climatico, segnaliamo che da occidente avanza una massa nuvolosa responsabile del peggioramento atteso tra la seconda parte di oggi, domenica e domani lunedì. Una fase instabile che per le basse temperature porterà la neve nella zona fra Ovada e Rossiglione fino al Passo Bric Berton (Comune di Ponzone) sulla strada del Sassello e oltre, fino al confine con la provincia di Asti, mentre a occidente si prevedono nevicate nella zona del parco delle Capanne di Marcarolo. Sono previste precipitazioni dal tardo pomeriggio e saranno di debole intensità a partire da 500 metri in particolare nelle valli Bormida e Lemme, da 800 metri in Valle Scrivia. Le precipitazioni andranno esaurendosi nel corso della mattinata di domani, con quota neve in rapido rialzo. Da segnalare anche il rinforzo dei venti settentrionali dalla prossima notte e fino al pomeriggio di domani. Nella notte appena trascorsa le temperature più basse si sono registrate al Passo Bric Berton (-3°) e alle Capanne di Marcarolo nel Comune di Bosio (-3°).