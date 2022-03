“Enigma Pernigotti” al tavolo del Mise: per trattare occorre chiarezza

Torino (Ansa) – Il Mise ha convocato il 30 marzo il tavolo sulla vertenza della Pernigotti, la storica azienda dolciaria di Novi Ligure da oltre due anni di proprietà del gruppo turco Toksoz. “Sono molto preoccupata dall’imminente scadenza della cassa integrazione (il 30 giugno, ndr) dei lavoratori: ecco perché ho ritenuto necessario sollecitare i ministeri”, spiega l’assessora regionale al Lavoro Elena Chiorino, che ricorda di avere indirizzato, “meno di una settimana fa, una lettera ai Ministri Orlando e Giorgetti”. Per Chiorino “un atteggiamento vago da parte dell’azienda non è più tollerabile. Ai lavoratori posso garantire che non abbasserò mai la guardia e che farò il possibile affinché la Pernigotti possa tornare ad essere quell’eccellenza che è sempre stata, anche grazie alle persone che, con il loro prezioso know how, lavorano con passione e professionalità nello stabilimento di Novi”. La Pernigotti “rappresenta un marchio storico dell’industria dolciaria italiana – conclude l’assessora Chiorino – e, nel novembre scorso, l’azienda, proprio in sede ministeriale, si era impegnata ad attuare un piano di investimenti importante. Ad oggi la situazione, però, è preoccupante, ecco perché urge un monitoraggio strettissimo e a tutti i livelli istituzionali”.