Esposto in Procura di Codacons per gli aumenti dei carburanti e i benzinai in ginocchio spengono la luce

Alessandria – A causa d’una situazione che rischia di finire fuori controllo per il combinato disposto pandemia-guerra in Ucraina, la Faib (Federazione autonoma italiana benzinai) e la Confesercenti di Alessandria hanno deciso di chiedere aiuto ai parlamentari della provincia di Alessandria affinché spingano per avere interventi chiari ed efficaci dal Governo. L’aumento del prezzo dei carburanti prima ancora di pesare sull’automobilista, grava sui benzinai che devono far fronte al forte aumento dei costi che si accompagna a una contrazione dei consumi. A tutto ciò si aggiunge un aumento dei costi energetici che arriva al 135%. Data la situazione le associazioni di categoria sarebbero intenzionate a chiedere un tavolo di concertazione ministeriale in cui mettere in atto azioni di sostegno ai gestori, come, per esempio, la sterilizzazione dell’Iva sui rialzi dei listini dei prodotti petroliferi e l’abbattimento al cento per cento delle spese per le transazioni elettroniche a favore di banche e circuiti (carte di credito). Intanto il Codacons – la grande associazione in difesa dei consumatori – ha presentato anche ad Alessandria un esposto in Procura sull’escalation senza sosta dei listini dei carburanti che sono già aumentati in media del 39,3% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre il gasolio sale addirittura del 51,3%. Secondo il ministro Cingolani questi aumenti non sono giustificati né dalle attuali quotazioni del petrolio, né da riduzioni delle forniture sul territorio legate alla guerra in Ucraina, senza contare che benzina e gasolio venduti oggi presso i distributori sono stati acquistati mesi fa, a prezzi sensibilmente inferiori. Il rischio è che i rincari dei prezzi alla pompa possano essere dopati da fenomeni speculativi tesi a sfruttare la delicata situazione in Ucraina per incrementare i guadagni a danno di consumatori e imprese, o anche da fenomeni di accaparramento di alcuni distributori. Per questi motivi il Codacons ha presentato un esposto anche all’Antitrust chiedendo di avviare indagini con l’ausilio della Guardia di Finanza e accertare eventuali speculazioni e illeciti per reati quali la truffa aggravata, l’aggiotaggio oltre a manovre speculative su merci.

Per questo la Faib Confesercenti ha deciso di mobilitarsi con l’iniziativa “Impianti in penombra”: da domani, lunedì 14 marzo, le stazioni di servizio terranno le luci spente (tranne una di sicurezza) dalle 19.00 alle 07.00 per ridurre i costi energetici, in attesa di risposta da parte del Governo, delle compagnie petrolifere e dei retisti privati a cui abbiamo inviato precise richieste. Si inizia in Veneto ma potrebbero aderire anche i gestori del Piemonte e della nostra provincia.