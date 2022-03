Pallacanestro Serie D – Girone B: la Tecpol Casale si ferma a Gravellona

Gravellona (Roberto Merlo) – Disco rosso a Gravellona per la Tecpool che interrompe la sua serie positiva nei play-out salvezza.

Nonostante le assenze “pesanti” di coach Piastra nonché di Sirchia e Lomele impegnati in Coppa Italia con la JB Monferrato, i casalesi hanno venduto cara la pelle grazie ad un’ottima difesa che ha permesso di sopperire a percentuali non eccezionali in attacco.

Dopo un buon inizio dei monferrini i locali hanno preso le misure agli avversari riportandosi avanti fino a chiudere avanti di 7 all’intervallo lungo. L’aumento dell’intensità difensiva al rientro in campo ha permesso a Salvaneschi e compagni di prendere un vantaggio che ha anche sfiorato la doppia cifra: nei 10’ finali però alcune palle perse dei Biancoblù hanno permesso il rientro di Gravellona che impattava a quota 65 a 1’ dalla sirena. A quel punto il 5° fallo di Feng in attacco con successivo canestro dei novaresi nell’azione successiva ha deciso il match.

Al termine di una prestazione di squadra comunque positiva, buone le prove di Botto e Renna. La Tecpool osserverà un turno di riposo per poi riprendere il 25 marzo in casa contro Trecate.

Gravellona – CB Team Tecpol Basket Casale 69-65 (23-10, 39-32, 50-53)

Gravellona Toce: Dell’Orto 8, Ferraris 4, Lo Basso 15, Santini 9, Gavioli 6, Demarchi, Guala 13, Marzorati 7, Carone 2, Debernardi 5, Carbone ne, Laidelli. All. Buarotti.

CB Tecpol Team Casale: Poletti 10, Botto 14, Bertola 2, Renna 10, Nicora 6, Grossholz 6, Feng 4, Salvaneschi 2, Scappini 10, Miglietta 1. All. Fioretti, vice Fulgini.