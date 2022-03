Soggiornava in hotel senza pagare: arrestato truffatore seriale

Alessandria – Dormiva e alloggiava in hotel per circa 15 giorni, poi al momento di pagare il conto spariva facendo perdere completamente le proprie tracce. Per circa sette mesi, un disoccupato torinese di 50 anni è riuscito a dormire e mangiare gratis in 35 strutture – tra Piemonte, Liguria e Lombardia, nelle città di Albenga, Torino, Aosta, Vercelli, Savona e Genova – prenotando via e-mail fingendosi dirigente di azienda. Poco prima della scadenza del soggiorno tagliava la corda e faceva perdere le proprie tracce. Si spostava in treno e anche qui, gratuitamente, collezionava decine di multe non pagate quando non riusciva a viaggiare gratis. Le indagini condotte dai carabinieri di Genova, coadiuvati da quelli di Alessandria, Vercelli e Milano, hanno accertato che l’uomo si era spostato da Genova a Milano dove aveva trovato ospitalità in un centro religioso dopo aver dormito in alloggi temporanei. Al momento del controllo e del fermo, avvenuto nella zona Fiera di Milano, riferiva immediatamente di essere ricercato senza fare alcuna resistenza e, dopo le formalità di rito, veniva associato nel carcere di Bollate. È stato fermato ieri a Milano dagli uomini della Benemerita a conclusione di attività di indagine, dopo prolungati servizi di osservazione ed accertamenti in Liguria, Piemonte e Lombardia. L’uomo era ricercato da tre anni e raggiunto da un provvedimento di cumulo pene emesso dall’ufficio esecuzione penali dovendo scontare oltre 5 anni di carcere per condanne inerenti i reati di truffa, sostituzione di persona e rapina.