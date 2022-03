Vittoria scacciacrisi per il Casale

Casale Monferrato (Casale 1 – Lavagnese 0) – Vittoria scacciacrisi oggi in scena al Palli di Casale dove i Nerostellati hanno battuto gli ospiti della Lavagnese. Parte bene il Casale con un paio di occasioni. Continua nella ripresa il pressing del Casale che arriva al gol solo al 46’ in pieno recupero con che su corner di Perez Moreno gira in rete e fulmina l’incolpevole Bellesolo

Casale Fbc (4-3-3): Guerci; Montenegro (43’st Gilli), Darini, Silvestri, Brunetti; D’Ancora (21’st Pugliese),Martin (12’st Perez Moreno),Onishchenko (12’st Cannia); Amayah (29’st Continella),Rossini, Mullici. A disp.: Paloschi, Gianola, Casella, Albisetti. All.: Sesia.

Lavagnese (3-5-2): Bellesolo; Gatelli, Avellino, Romagnoli; Casagrande, Canovi (36’st Crivellaro), Ben Nasr (21’st Rovido),Amendola (38’st Croci),Buffo; Valenti, Lombardi (30’st Romanengo). A disp.: Ravetto, Sommovigo, D’Arcangelo, Scarlino, Oliveri. All.: Nucera.

Arbitro: Cerbasi di Arezzo.

Guardalinee: Vanzini di Voghera ed Ercolani di Milano.

Gol: 46’st Darini (C).

Ammoniti: Onishchenko (C); Gatelli (L).

Espulsi: 46’st il tecnico Marco Sesia (C) per doppia ammonizione.

Corner: 8-6.

Recuperi: 1+4.