Ex Ilva, finalmente arrivano i primi soldi: pochi, maledetti e subito

Novi Ligure – Sono in arrivo ben settantadue milioni di euro per il rilancio del polo siderurgico liguro-piemontese per gli stabilimenti di Novi Ligure e Genova Cornigliano. Se infatti Acciaierie d’Italia ha evidenziato la necessità di ricorrere ancora alla cassa integrazione straordinaria per un anno, è altrettanto vera l’esigenza di intervenire sugli impianti, sia per quanto riguarda la produzione d’acciaio, a Taranto, che sul fronte della lavorazione dei coils in arrivo dallo stabilimento pugliese ai due centri di Cornigliano e Novi. È qui infatti che il prodotto trova il suo valore aggiunto prima di finire sul mercato. Il piano industriale sarebbe pronto mentre nei prossimi giorni dovrebbero essere convocati nuovi tavoli, sia nazionali che locali. C’è la volontà di arrivare a una crescita della produzione del 40% in due anni, fino a raggiungere nuovamente quota sei milioni di tonnellate, indicata come punto di partenza per futuri sviluppi. Al tavolo della trattativa, il gruppo ha fatto sapere di voler riunire gli investimenti programmati sui due siti produttivi, per cui a Cornigliano andrebbero circa 50 milioni, mentre la parte rimanente, oltre 20, sarebbe destinata a Novi Ligure. Non sarebbero ancora sufficienti, ma sono meglio di niente. Il dettaglio delle spese previste sui due stabilimenti dovrebbe già essere fornito alla prossima riunione coi sindacati prevista per la prossima settimana.