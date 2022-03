La novese Maria Elena Bottazzi, candidata al Nobel, domani sarà collegata in streaming con l’Itis Ciampini

Novi Ligure – Sarà collegata da Huston all’Itis Ciampini con la piattaforma Google Meet. La ricercatrice novese, di famiglia pozzolese, Maria Elena Bottazzi, candidata al Premio Nobel, insieme al Peter Hortez, per il vaccino approvato in India nel 2021 non coperto da nessun brevetto e quindi accessibile a tutti, interverrà all’appuntamento di “Spazio alla Conoscenza”, iniziativa che l’Itis Ciampini porta avanti da 4 anni grazie alla quale l’istituto scolastico si collega con ricercatori di fama internazionale, dall’Europa all’America fino all’Antartide. Artefice di questo programma che coinvolge gli studenti novesi è il professor Corrado Campisi insieme ai suoi collaboratori e al dirigente scolastico Mario Scarsi. La dottoressa Bottazzi, che si è laureata a Genova, è candidata al Premio Nobel per la Pace e discende da una famiglia originaria di Pozzolo Formigaro, Comune a tre chilometri da Novi. Svolge la sua attività di ricerca a Huston, negli Stati Uniti, da dove domani parlerà con gli studenti novesi che le potranno porre domande a proposito della sua scoperta del vaccino anti covid, Corbevax.